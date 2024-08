Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté objevili havarovaný kamion a do služebního vozidla jim narazil opilý řidič

LOUNSKO – Policisté zaslechli kvílení pneumatik a ránu, tak spěchali na pomoc.

V sobotních brzkých ranních hodinách, zhruba kolem půl 4 ráno, ticho žateckých ulic přerušilo kvílení pneumatik a hlasitá rána. Tu ale zaslechli policisté z oddělení hlídkové služby Postoloprty a vydali se směrem ke zdroji těchto hlasitých zvuků.

Zanedlouho nalezli převrácený nákladní automobil tovární značky MAN. Posádka se nacházela stále ve vozidle a nemohla se dostat ven. Aby nedošlo k prodlení a možnému ohrožení života nebo zdraví, využili policisté svého vybavení, přičemž vytvořili únikovou cestu uvězněné ženě a muži z havarovaného vozu. V průběhu úkonů hlídky byla přivolána zdravotnická záchranná služba a hasičský záchranný sbor. Na místo vyráželi také dopravní policisté, takzvaní nehodáři, kteří po příjezdu prověřovali příčinu a okolnosti převrácení nákladního automobilu.

Nicméně aby toho nebylo málo, k místu nehody přijel řidič se svým Fordem GALAXY. Policisté mu dali gesty na vědomí, že z důvodu záchranných prací složek IZS je komunikace uzavřena. Třicetiletý řidič se snažil z místa odjet. To se mu ale nepodařilo. Narazil totiž do služebního KODIAQu policistů, kteří byli u převráceného kamionu jako první. Tentokrát se jim prvenství u dopravní nehody znovu podařilo, ale bohužel jedno z nabouraných vozidel bylo to jejich.

Strážci zákona přispěchali k řidičově okénku zmíněného Fordu a zacítili silný zápach alkoholu. Domněnka, že by mohl být řidič pod vlivem, se jim potvrdila, když jim přístroj ukázal pozitivní výsledek s hodnotou přes dvě promile. Z tohoto důvodu dopravní policisté zadokumentovali veškeré skutečnosti související s dopravní nehodou a zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten hrozí trest až 3 roky odnětí svobody.

21. srpna 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem