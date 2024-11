Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté objasnili vloupání do prodejen

ŽĎÁRSKO: Muž směřoval do policejní cely.

Policisté rychle dopadli muže, který se během noci v Novém Městě na Moravě vloupal do tří objektů a do dalších čtyř se vloupat pokusil. Svým jednáním způsobil škodu přes sto patnáct tisíc korun. Muž byl obviněn ze dvou trestných činů a hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi.

Osmadvacetiletého muže policisté ve středu 27. listopadu v dopoledních hodinách zadrželi a směřoval do policejní cely. Policejní komisař na základě shromážděných informací zahájil jeho trestní stíhání. Obviněn byl ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán a odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody.

Osmadvacetiletý muž byl obviněn z toho, že se v noční době z úterý 26. listopadu na středu za užití násilí vloupal nebo pokusil vloupat do sedmi objektů, které se nacházely na Vratislavově náměstí či na ulicích Drobného, Masarykova, Žďárská a Křičkova. Muž z prodejen odcizil převážně finanční hotovost či tabákové výrobky. Pokusil se vniknout i do schránek výdejního boxu, do kterých se mu nepodařilo dostat.

Případ kriminalisté nadále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

28. listopadu 2024

