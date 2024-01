Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté objasnili vloupání do chat

ŽĎÁRSKO: Muži hrozí až tříletý pobyt za mřížemi

Policistům se podařilo objasnit případ muže, který se na Žďársku vloupal do více než dvou desítek rekreačních objektů a majitelům způsobil škodu přes sto tisíc korun. Muž byl obviněn ze tří trestných činů a hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi.

Na konci prosince na základě shromážděných informací zahájil policejní komisař trestní stíhání šestačtyřicetiletého muže z Chrudimska. „Obviněn byl ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci“ řekl mjr. Mgr. Karel Marek, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, převážně za majetkovou trestnou činnost, a na jaře loňského roku si odpykal i nepodmíněný tresty odnětí svobody.

Šestačtyřicetiletý muž byl obviněn z toho, že se v období od listopadu do druhé poloviny prosince loňského roku vloupal za užití násilí do třiadvaceti chat, které se nacházely v chatařské oblasti Žákův kopec, a dále u Velkého mirošovského rybníka, Sklenského rybníka, Třídvorského velkého rybníka a Benetínského rybníka. Všechny chaty prohledal, v některých zanechal značný nepořádek nebo v nich přespal a odcizil cokoliv, co se dalo zpeněžit nebo zkonzumovat. Odnesl si tak například elektrickou vrtačku, přímočarou pilu, elektrickou pilu, dalekohled, nůž, propan-butanovou lahev, elektrocentrálu a jiné věci. Majitelům svým jednáním způsobil škodu přes sto tisíc korun. Odcizené věci se muž snažil po krádeži zpeněžit a peníze používal pro svoji potřebu.

Případ kriminalisté nadále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Ing. Michaela Lébrová, koisařka

9. ledna 2024

