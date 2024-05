Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté objasnili vloupání do chat

ŽĎÁRSKO: Muž je stíhán vazebně.

Policistům se podařilo objasnit případ muže, který se v okolí Velkého Meziříčí vloupal do sedmi rekreačních objektů a majitelům způsobil škodu za téměř dvacet tisíc korun. Muž byl obviněn ze tří trestných činů a hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi. Muž je stíhán vazebně.

Po předchozím souhlasu státního zástupce minulý týden v katastru obce Hrbkov zadrželi kriminalisté sedmadvacetiletého muže ze Žďárska a policejní komisař na základě shromážděných informací zahájil jeho trestní stíhání. „Obviněn byl ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci“ řekl mjr. Bc. Radek Hraško, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, za různorodou trestnou činnost a odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody.

Sedmadvacetiletý muž byl obviněn z toho, že se v druhé polovině dubna za užití násilí vloupal nebo pokusil vloupat do sedmi chat, které se nacházely u Velkého Meziříčí v rekreační oblasti Amerika a v katastru obce Svařenov. Jakmile vnikl do chat, prohledal je a odcizil cokoliv, co se dalo zkonzumovat. Majitelům svým jednáním způsobil škodu za téměř dvacet tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice.

Případ kriminalisté nadále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

7. května 2024

vytisknout e-mailem