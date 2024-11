Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté objasnili vloupačku za pár hodin

MOSTECKO - Muž se ženou půjdou opět k soudu.

Mostečtí policisté se na samotném počátku tohoto pracovního týdne zabývali vloupáním do vozidla značky Škoda, které bylo zaparkované v centru města. Oznámení učinil majitel, který po příchodu k autu zjistil, že je něco v nepořádku. Už při prvním pohledu viděl rozházené věci, které byly uložené v přední části vozu. Ihned kontaktoval policisty, kteří začali případ šetřit. S vloupačkou pomohli i kriminalisté. Ti neprodleně vyhodnotili získané informace a zjistili, že k protiprávnímu jednání došlo předešlý den v nočních hodinách. Do vozidla měli bez svolení majitele vstoupit muž se ženou. Společně vůz prohledali, ale nic cenného nenašli. Zřejmě nespokojený muž se cestou pokusil v té samé ulici vloupat do dalšího vozidla. To se mu nepovedlo. Kriminalisté obě osoby poznali, protože to není poprvé, co se dopustily trestné činnosti. Policisté vypátrali a zadrželi dvojici v jejich bydlišti už po několika hodinách od spáchání činu. Oba jsou zřejmě nepoučitelní. Muž ve věku 30 let byl Okresním soudem v Mostě potrestán za krádež před dvěma měsíci. Ani 25letá žena nezahálela. Ta byla odsouzena teprve na konci letošního října, a to za obdobný skutek. Na obvodním oddělení si oba převzali sdělení podezření ze spáchání přečinu pokusu krádeže vloupáním ve formě spolupachatelství. V nejbližších hodinách budou muž a žena převezeni k soudu. Vzhledem k jejich nedávným trestům mohou přijít v případě uznání viny až o tři roky svobody.

