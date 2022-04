Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté objasnili sérii krádeží pohonných hmot, ke kterým docházelo letos v březnu a dubnu

TACHOVSKO – Dvanáct poškozených nádrží mají na svědomí dva muži ve věku 29 a 37 let, které policejní komisař zprvu obvinil jen ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Trestní stíhání musel ale po několika dnech rozšířit o další protiprávní jednání.

Na základě provedeného šetření a vyhodnocení zajištěných důkazů a stop se plánským policistům ve spolupráci s kriminalisty podařilo objasnit sérii krádeží pohonných hmot, ke kterým docházelo v průběhu března a dubna letošního roku na různých místech tachovského okresu. Policejní komisař mohl tak na základě intenzivní a důkladně odvedené policejní práce zahájit trestní stíhání a sdělit obvinění ze spáchání přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci ve formě spolupachatelství dvěma mužům ve věku 29 a 37 let.

Obvinění společně totiž z nádrží jedenácti aut na různých místech v Tachově, v Boru a v Plané odčerpali téměř 200 litrů benzínu, který použili zejména pro vlastní potřebu. Jeho odcizením tak způsobili škodu ve výši přes 8 700 korun, poškozením nádrží a v jednom případě i katalyzátoru způsobili jejich majitelům škodu, která přesáhla částku 123 000 korun.

Mladší z mužů se krádeže pohonných hmot dopustil následně v jednom případě i sám, kdy mezi obcemi Oldřichov a Kočov odčerpal z odstaveného vozidla značky Volkswagen Transporter celkem 40 litrů motorové nafty. Jejím odcizením způsobil škodu přes 1 800 korun, avšak poškozením palivové nádrže způsobil škodu několikanásobně vyšší. Odborným vyjádřením bylo poškození ohodnoceno na téměř 75 000 korun. Krátce po činu byl zastaven a kontrolován plánskými policisty před obcí Kočov v osobním vozidle, ve kterém policisté nalezli věci potřebné k páchání trestné činnosti. Podezřelého muže proto zadrželi. Další den v obci Lom u Tachova kriminalisté zadrželi i druhého podezřelého.

Policejní komisař s nimi provedl potřebné úkony, zahájil trestní stíhání a obvinil je z výše uvedených trestných činů. Trestní stíhání však musel po pár dnech u obou obviněných rozšířit o přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Mladšího z mužů totiž kontrolovala hlídka městských strážníků v Tachově, kdy zjistila, že dotyčný má nově vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Druhého obviněného, který má řízení také zakázané, zastavili a kontrolovali plánští policisté v Tachově. Zjistili přitom, že dotyčný navíc nenastoupil v řádném terminu do výkonu trestu odnětí svobody za předchozí trestnou činnost. Po provedení potřebných úkonů jej proto na základě soudního příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody eskortovali přímo do věznice.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

29. 4. 2022

