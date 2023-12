Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté objasnili sérii krádeží

HAVLÍČKOBRODSKO: Muž se zaměřil na kiosky

Světelští policisté objasnili ve spolupráci s havlíčkobrodskými kriminalisty sérii krádeží, ke které došlo v období od září do října ve městě a obcích v okolí. Podařilo se jim dopadnout podezřelého muže, který se zaměřil zejména na kiosky. Na vyhlédnutá místa navíc jezdil autem, i když má uložený zákaz řízení.

Na základě shromážděných důkazů sdělil policejní inspektor devětadvacetiletému muži z Havlíčkobrodska podezření ze spáchání celkem tří trestných činů. „Muž je podezřelý ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl zástupce vedoucího obvodního oddělení npor. Bc. Jaroslav Hájek. Podezřelý muž byl v minulosti již soudně trestán. Dále má na základě rozhodnutí městského úřadu od léta vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel a řídit automobily by směl až příští rok.

Devětadvacetiletý muž je podezřelý z toho, že se v době od začátku září vloupal v pěti případech do různých objektů, a to ve Světlé nad Sázavou, Lipnici nad Sázavou, Rejčkově a Smrčné. Na místa, která si vytipoval, jezdil vozidlem Peugeot. Dveře jednoho z kiosků vypáčil lopatou a odnesl si patnáct tisíc korun. Do restaurace ubytovacího zařízení se dostal oknem a kromě peněz si odnesl různé nápoje. V dalším kiosku, do kterého se muž vloupal, odcizil finanční hotovost, tabákové výrobky a alkohol. Ve Světlé nad Sázavou se jeho cílem staly dva kiosky, do jednoho se mu přes značné úsilí vloupat nepodařilo a z místa utekl, v druhém případě už úspěšný byl. Z kiosku si odnesl peníze a cigarety. Muž způsobil krádežemi a poškozením objektů celkovou škodu za více než čtyřicet tisíc korun. Odcizené peníze a věci používal pro svoji potřebu.

Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

6. prosince 2023

