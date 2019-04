Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté objasnili krádeže na Hrotovicku

TŘEBÍČSKO: Ze spáchání trestných činů byli obviněni dva muži

Kriminalistům třebíčského územního odboru se ve spolupráci s policisty hrotovického obvodního oddělení podařilo objasnit krádeže, ke kterým došlo v lednu na Hrotovicku. Dva muži se vloupali do různých objektů a způsobili celkovou škodu za necelých sto tisíc korun. Většinu odcizených věcí se ale kriminalistům podařilo zajistit a mohly se tak vrátit zpět jejich majitelům. Ze spáchání trestných činů byli obviněni dva muži, oba jsou opakovaně soudně trestaní recidivisté.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání dvou mužů z Třebíčska, oba jsou ve věku třicet let. „Muži byli obviněni z přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství, přičemž při krádeži byla způsobena větší škoda,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Oba obvinění muži byli v minulosti již opakovaně soudně trestáni za různorodou trestnou činnost, přičemž jeden si odpykal trest i ve věznici. Jeden z nich byl navíc naposledy odsouzen vloni na podzim a až do roku 2021 je ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody.

Muži jsou obviněni z toho, že se letos v lednu během jedné noci vloupali na různých místech do celkem tří objektů. V obci Třesov vnikli do objektu u haly, kde vzhledem k tomu, že zde bylo uskladněné „jen“ dříví, nic neodcizili. Pokusili se dostat i do skladu materiálu, to se jim ale nepodařilo. Kolem půlnoci se muži v Hartvíkovicích vloupali do zaparkovaného vozidla. U automobilu VW Transportér rozbili okno a odcizili z něho různé nářadí, přístroje a další věci. Krádeží způsobili škodu přes šedesát tisíc korun, další škoda vznikla poničením vozidla. V časných ranních hodinách pak dvojice směřovala ještě do obce Rouchovany, kde se muži vloupali do hospodářského stavení. Odcizili různé věci jako křovinořez, kabely, ponorné čerpadlo, brusku a další nářadí. Kromě krádeže způsobili škodu poškozením dveří a okna.

Odcizené věci se muži snažili zpeněžit a u několika nářadí se jim to i podařilo. Většinu odcizených věcí policisté zajistili a převzali si je zpět jejich majitelé.

Případ kriminalisté předali s návrhem na podání obžaloby státnímu zastupitelství.

„Za spáchanou trestnou činnost lze obviněným mužům uložit trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů Milan Špaček.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

12. dubna 2019

