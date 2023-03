Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté objasnili dva případy loupeže

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté zahájili trestní stíhání dvou osob, které obvinili ze spáchání trestného činu loupeže. Obviněnými jsou dva muži ve věku 24 a 30 let.

K prvnímu případu došlo 10. března 2023 okolo sedmé hodiny ráno v jednom plzeňském nákupním centru v městské části Slovany. Obviněný 30letý muž oslovil nezletilého chlapce s prosbou, zda si může zavolat z jeho mobilního telefonu. Poškozený souhlasil s tím, že na telefonu zadal nadiktované číslo a nastavil hlasitý odposlech. Svůj mobil přitom stále držel v ruce. Obviněný muž mu po chvíli telefon vytrhl z ruky a dal se na útěk. Poškozenému se podařilo pachatele dohonit. Křičel na něj, aby mu vrátil telefon zpět. Pachatel se poté k poškozenému chlapci otočil s takzvaným boxerem v ruce a udeřil ho do ruky. Poté z místa utekl i s mobilním telefonem.

Díky skvělé a rychlé operativní činnosti policistů ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň ve spolupráci s bezpečnostní službou nákupního centra se podařilo pachatele ještě týž den vypátrat a zadržet.

Ke druhému loupežnému přepadení došlo 16. března 2023 v odpoledních hodinách na Rokycansku. Obviněný 24letý muž požadoval po své matce její mobilní telefon. Po tom, co mu ho žena odmítla vydat, ji povalil na zem a několikrát ji udeřil pěstí do oblasti hlavy. Vyhrožoval ženě zabitím a škrtil ji. Poškozená mu telefon vydala a z obavy o svůj život vzala do ruky kuchyňský nůž. Pachatel se zalekl a z místa utekl.

Stejně jako v první případě se policistům, konkrétně z obvodního oddělení Radnice, podařilo necelé dvě hodiny po činu pachatele vypátrat a zadržet.

V obou případech podal policejní komisař státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněných osob do vazby, který soudce akceptoval. V případě prokázání viny jim hrozí až deset let odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová DiS.

20. března 2023

