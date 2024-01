Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté obdarovali děti z dětských domovů

KARLOVARSKÝ KRAJ – Rozdána byla téměř stovka dárků.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje uspořádalo před Vánoci akci „Stromky vánočních přání“. Cílem této akce, do které se zapojili policisté i občanští zaměstnanci, bylo splnit vánoční přání dětem z dětských domovů v Karlovarském kraji, konkrétně dětem z SOS vesničky v Karlových Varech a dětem z dětských domovů v Horním Slavkově na Sokolovsku a Plesné na Chebsku.

Na recepcích jednotlivých územních odborů v kraji byly umístěny vánoční stromečky s jednotlivými přáníčky. Na kartičkách byla buď konkrétní přání dětí, nebo jejich jméno a věk a bylo na uvážení každého, čím dítě obdaruje. Na třech vánočních stromech bylo přibližně 60 přáníček a princip byl jednoduchý, každý kdo se chtěl do této dobrovolné akce zapojit, tak si ze stromečku vzal přáníčko a poté zakoupil požadovanou hračku, oblečení či hygienické pomůcky.

Následně se všechny dárky, kterých se sešla zhruba stovka, zabalily a těsně před Vánoci se odvezly do jednotlivých dětských domovů. Děti v dětských domovech dostaly svůj dárek během Štědrého dne, respektive v den, kdy se v dětském domově Vánoce slavily. „Tahle akce ze strany policistů nás velice potěšila. Děti našly pod stromečkem dárky, které si přály, takže u nich panovala obrovská spokojenost, navíc viděly, že o Vánocích se přání opravdu plní, alespoň tedy pod stromečkem,“ uvedla v poděkování adresovaném Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje jedna ze zástupkyň obdarovaného dětského domova.

A nutno dodat, že mezi policisty a občanskými zaměstnanci byl o to, aby mohli někomu splnit vánoční přání, obrovský zájem. Přibližně šest desítek přáníček totiž z vánočních stromků doslova „zmizelo“ za necelých 24 hodin. Našla se také spousta kolegů, na které již přáníčko nezbylo, ovšem přesto zakoupili hračku a přidali jí k požadovaným dárkům. „Velice mě těší, jak se k této připravované akci kolegové postavili. Opět prokázali, že když mohou, tak rádi pomohou. Jsem rád, že jsme mohli alespoň takto přispět k tomu, aby měly děti z dětských domovů o trochu hezčí Vánoce,“ uvedl plk. Mgr. Michal Šavrňa, který se do akce rovněž zapojil a svým dárkem potěšil jedno z dětí v dětském domově. „Jaký dárek jsem pořídil, to pochopitelně neprozradím, není to důležité. Důležité je, že ten klučina našel pod stromečkem to, co si přál,“ doplnil s úsměvem ředitel.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdobnou akci uspořádá i v letošním roce, ovšem pro jiná zařízení v Karlovarském kraji.

nprap. Jakub Kopřiva

8. 1. 2024

