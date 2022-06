Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté navštívili školní družinu

J.Hradec – Prevence proběhla v Základní škole Kardašova Řečice.

V pondělí 23. května letošního roku proběhla v prostorách zahrady Základní školy v Kardašově Řečici beseda s policisty z Územního odboru J.Hradec a ukázka jejich práce. Policisté z obvodního oddělení prap. Antonín Grunt a prap. Michal Medek si s dětmi povídali o tom, jaké je to být policistou. Předvedli jim svoji služební výstroj a výzbroj, kterou si děti rády vyzkoušely. Muži zákona dětem umožnili posadit se do vozidla Kodiaq v barvách policie. Dopravní policisté prap. Jan Prokeš a pprap. Lukáš Tejčka formou hry připomněli malým žáčkům pravidla bezpečnosti při pohybu v blízkosti pozemních komunikací, ale i bezpečnosti obecně. Policisté předvedli „postrach řidičů“, radar i testr na alkohol. Rovněž děti seznámili s vybavením služebního vozidla Škoda Octavia.Ukázky završili policisté ze Skupiny základních kynologických činností Územního odboru J.Hradec pprap. Petr Lukačovič a pprap. Martin Peca, kteří předvedli dovednost a poslušnost služebních psů. Děti měly možnost ptát se všech přítomných policistů na vše, co je zajímalo.

Na závěr byly děti obdarovány přítomnými policisty omalovánkami s logem policie.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

3. června 2022

vytisknout e-mailem