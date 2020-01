Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté našli muže spícího poblíž silnice

SEMILSKO - Ohrožoval ho noční mrazík i projíždějící auta.

Dne 30. prosince v půl čtvrté nad ránem projížděli policisté obvodního oddělení policie v Semilech obcí Benešov u Semil , když si v zatáčce všimli na krajnici ležícího muže, jehož ruka zasahovala do silnice. Ukázalo se, že je opilý a tvrdě spí. Bylo by jen otázkou času, kdy by ho zranilo projíždějící vozidlo a nebo by tu při teplotě 4 stupně pod nulou umrznul. Pomohli mu ale strážní andělé v podobě semilských policistů. Ti 56letému muži přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ho sanitou přepravila do nemocnice. Tentokrát měl štěstí a jeho zdravotní stav je už stabilizovaný. Doufejme, že se dostatečně poučil.

3. 1. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa



