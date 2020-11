Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté na Strakonicku zachraňují životy

Strakonice - Heslo pomáhat a chránit doslova naplnili.

Policisté z Územního odboru Strakonice měli v úterý 10. listopadu perný den, když hned dvakrát přijali oznámení o možném sebevražedém jednání staršího muže a mladé ženy.

Po 12:00 hodině zavolal na linku 158 oznamovatel, který policistům sdělil, že na lesní cestě u obce Kraselov nalezl osobní automobil, ve kterém byl starší muž. Z výfuku měl hadici zavedenou až do auta. Když jej vyrušil, tak muž s vozidlem odjel ve směru k silnici Kraselov - Tažovice. Všude byla mlha, proto nevěděl, kam přesně zabočil. Operační důstojník proto ihned předal informaci policistům z obvodního oddělní Volyně, kteří ve složení prap. Šimek, prap. Lebeda a stržm. Vištiak okamžitě vyrazili, aby provedli pátrání v místě a aby se spojili s oznamovatelem. Bylo důležité muže ve vozidle co nejdříve najít, tušili, že svůj pokus o sebevraždu bude chtít dokončit. Ve 12:20 hodin přijeli na místo a od oznamovatele zjistili, že muž byl ve vozidle černé barvy a že jel pravděpodobně na Kraselov. Operační důstojník zároveň vyslal k pátrání další hlídky - z obvodního oddělení Strakonice, Radomyšl, psovoda, kriminalistu ze Služby kriminální policie a vyšetřování Strakonice a také požádal o spolupráci hlídku městské policie Strakonice. Všechny hlídky si rozdělily směry pátrání v okolí Kraselova. Ve 13:44 hodin zastavila hlídka městské policie Strakonice u Myslivny vozidlo, které odpovídalo popisu. Strakoničtí policisté následně muže ztotožnili. Ten hlídce uvedl, že chtěl kvůli osobním problémům skutečně spáchat sebevraždu výfukovými zplodinami. Naštěstí si jeho počínání všiml výše zmíněný oznamovatel a zalarmoval policisty. Muž byl následně převezen do českobudějovické nemocnice.

Oznámení o dalším možném pokusu o sebevraždu přijali policisté z obvodního oddělení ve Strakonicích po 19:30 hodině. Zavolal muž, že má obavy o život své sestry, která má osobní problémy, užívá antidespresiva a hovořila o tom, že chce skočit pod vlak. Hlídka ve složení prap. Pěsta a prap. Živůstka okamžitě vyjeli na místo. Získali fotografii ženy, prap. Pěsta ji díky osobní znalosti znal. Byla provedena lokalizace jejího mobilního telefonu. Policisté bez prodlení začali po dívce párat poblíž železniční trati. Šlo o čas. Policisté měli štěstí, v 19:59 hodin ženu skutečně poblíž kolejí nalezli. Přijeli naštěstí včas. Žena policistům potvrdila, že má psychické problémy a řeší řadu osobních problémů. Policisté zavolali na místo zdravotnickou záchrannou službu, která ženu převezla do českobudějovické nemocnice.

Oba tyto případy měly štastný konec a to díky všímavému občanovi, starostlivému bratrovi a v neposlední řadě díky rychlé práci policistů a strážníků. Všem patří obrovské poděkování za pracovní nasazení a za snahu pomoci v těžkých životních situacích. Děkujeme.

