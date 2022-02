Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté na pachatele nalíčili past

ÚSTÍ NAD LABEM - Zloděj chtěl za úplatu odcizenou tašku vrátit

Zloděj odcizil příruční tašku z vozidla

Krásnobřezenským a všebořickým policistům se podařilo v krátké době objasnit případ krádeže příruční tašky z vozidla. Podezřelý 49letý muž kolem šesté hodiny ráno na parkovišti Penny Marketu na Bukově ze sedačky u spolujezdce z neuzamčeného vozidla Ford Transit odcizil příruční tašku s platebními kartami, finanční hotovostí, doklady, mobilním telefonem a dalšími důležitými věcmi. Vzhledem k tomu, že řidič měl v tašce důležité věci k výkonu svého povolání, tak policisté zkusili na pachatele nalíčit past. Na odcizený telefon zavolali a vystupovali jako okradený muž. S pachatelem se začali domlouvat na částce, za kterou by odcizenou příruční tašku vrátil a domluvili se na končené částce 40 tisíc korun. Schůzka proběhla v centru města. Policisté v civilu a civilním vozidle na místo přijeli a pachatele i z odcizenou příruční taškou zadrželi. Devětačtyřicetiletý muž je podezřelý z trestného činu Krádeže a Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za uvedeného jednání pachateli hrozí trest odnětí svobody do výše 3 let.

Opilec za volantem

Ústečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení šetří případ opilého 31letého řidiče za volantem. Policejní hlídka kolem čtvrté hodiny ráno při dopravní kontrole zastavila řidiče osobního vozidla. Již z prvotní komunikace bylo zřejmé, že řidič před jízdou pil alkohol. Tuto domněnku potvrdila dechová zkouška s výsledkem 2,30 promile alkoholu v dechu. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz a zároveň byl převezen k vystřízlivění do policejní cely. V současné době je podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 8. února 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

