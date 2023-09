Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté na Mladoboleslavsku opět vyrazili do ulic

MLADOBOLESLAVSKO - Zaměřili se na kontroly rizikových míst v Benátkách nad Jizerou.

Včera, 6. září 2023, se policisté z Mladoboleslavska vydali na další kontroly, tentokrát do Benátek nad Jizerou. Zaměřili se například na ubytovny na tř. Osvobozených politických věznů, v ulici Miroslava Soumara a na další vytipované lokality.



Pravidelné kontroly ze strany policistů mají za cíl jediné...zlepšení bezpečnostní situace. Zaměřují se na odhalování protiprávního jednání, pátrají po hledaných osobách a nelegálním pobytu osob.

Do celé akce se zapojilo 16 policistů z Mladoboleslavska, kteří během dvou hodin zkontrolovali téměř osm desítek osob. Žádné protiprávní jednání policisté nezaznamenali.

Vzhledem k tomu, že policisté v uplynulých týdnech řešili několik vloupání do chat v lokalitě Dobšín - Kamenice a Srbsko, reagovali samozřejmě i na tuto skutečnost a provedli v daných lokalitách a širokém okolí opakované pátrání po možném pachateli. Mají indicie k tomu, že podezřelým z krádeží by mohl být uprchlý vězeň, po kterém pátrají policisté z Ústeckého kraje a nyní by se mohl zdržovat na Mladoboleslavsku. Pokud hledaného muže uvidíte, kontaktujte prosím policisty na lince 158.

V obdobných kontrolách budou policisté i nadále pokračovat.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

7. září 2023

