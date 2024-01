Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté muži zadrželi RZ od dvou vozidel

KARLOVARSKÝ KRAJ – Muž měl nedoplatky na dopravních pokutách.

V sobotu 6. ledna letošního roku ve večerních hodinách kontrolovali policisté z dopravního inspektorátu u čerpací stanice v Aši dvacetiletého řidiče s vozidlem značky Volkswagen. Při silniční kontrole policisté zjistili, že mladík má nedoplatek na dopravních pokutách. Vzhledem k tomu, že dvacetiletý řidič neměl finanční prostředky na zaplacení tohoto nedoplatku, tak policisté využili svého oprávnění a zadrželi mu registrační značky z vozidla Volkswagen. Osobní automobil měl ovšem mladík zapůjčený od třicetiletého muže a ten, když se o celé situaci dozvěděl, tak přijel na místo, kde chtěl problém s policisty vyřešit.

Policisté ale při silniční kontrole zjistili, že třicetiletý provozovatel vozidla značky Volkswagen, který se na místo dostavil automobilem značky BMW, má taktéž nedoplatek na dopravních pokutách. Vzhledem k tomu, že třicetiletý muž odmítl zaplatit svůj nedoplatek, tak policisté znovu využili svého oprávnění a zadrželi registrační značky i u vozidla BMW, kterým muž na místo přijel.

V následujících dnech třicetiletý muž svůj nedoplatek uhradil a registrační značky mu tak byly vráceny.

Nedoplatky na dopravních pokutách vybírá nejen celní správa, ale i vybrané útvary Policie České republiky. Při zjištění nedoplatku řidiče, nebo provozovatele vozidla, je nutné tento zaplatit ihned na místě, jinak policisté přistoupí k zadržení registračních značek od vozidla. Pokud by takovéto vozidlo bez registračních značek někdo dále řídil, vystavuje se postihu ve výši od 4 000 korun do 10 000 korun ve správním řízení a zákazu činnosti na dobu od 6 do 18 měsíců.

nprap. Jakub Kopřiva

12. 1. 2024

