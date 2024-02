Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté muži sdělili podezření z přečinu nedovoleného ozbrojování

DĚČÍNSKO - Postřelil si nohu.

Na neopatrnou manipulaci doplatil 53letý muž z Děčínska, který si nelegálně drženou zbraní postřelil nohu.

V druhé polovině ledna letošního roku bylo českokamenickým policistům oznámeno zdravotníky střelné poranění muže. Policisté se začali případem ihned zabývat a prověřováním zjistili, že muž se měl poranit sám při neopatrné manipulaci se zbraní na malorážkové náboje, podomácku vyrobenou, kterou si měl v minulosti zakoupit. Cizí zavinění policisté provedeným prověřováním vyloučili, stejně tak verzi, že by si muž zranění způsobil úmyslně. Policisté zbraň zajistili a podrobili odbornému zkoumání, o jakou kategorii zbraně se jedná a zda ji vlastník vůbec mohl držet. Ve výsledku prověřování zjistili, že předmětná zbraň spadá do kategorie B, podléhající povolení dle zákona o zbraních a střelivu, není registrována a že muž není a nikdy nebyl držitelem zbrojního průkazu.

V těchto dnech policisté třiapadesátiletému muži v režimu zkráceného přípravného řízení sdělili podezření z přečinu nedovoleného ozbrojování, za což mu v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Policisté upozorňují na skutečnost, že každá zbraň může být nebezpečná.

Připomínáme podmínky pro držení střelných zbraní a jejich nošení na veřejnosti:

Podmínky pro držení střelných zbraní a jejich nošení na veřejnosti upravuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“). Ten uvádí, že zbraně, které se dají běžně nosit, jsou krátké zbraně kategorie B a D, avšak za podmínky skrytého nošení. Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

Zbraněmi kategorie B jsou například samonabíjecí pistole nebo revolvery. Tyto zbraně lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak. Co se týká střeliva do zbraní této uvedené kategorie, může je nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. V případě, že má držitel zbrojního průkazu u sebe zbraň, musí mít u sebe zároveň i zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nesmí zbraň nosit viditelně. Dále zbraň nesmí nosit nebo s ní na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.



Zbraně kategorie C může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit držitel příslušné skupiny zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence.



Mezi zbraně kategorie D patří například plynové zbraně, expanzní zbraně, znehodnocené zbraně, airsoftové zbraně. Nabýt, držet a nosit zbraň této kategorie může fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. Nemusí být tedy držitelem zbrojního průkazu. Zbraň kategorie D nesmí její držitel nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném. Dále zbraň nesmí nosit nebo s ní na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Děčín 22. února 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

