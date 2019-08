Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté muži rozmluvili sebevraždu

Jindřichův Hradec – Chtěl skočit z mostu pod jedoucí vlak. (Hlasová schránka 974 233 116)

Velmi profesionální práci v pondělí dne 5. srpna odvedli policisté z obvodního oddělení Jindřichův Hradec prap. Antonín Grunt a prap. Radim Koutný, když společně s policejním vyjednavačem nprap. Mgr. Bc. Petrem Maryškou „ rozmluvili“ muži sebevraždu a tím mu zachránili život. Operační důstojník na tísňové lince 158 přijal v 19:40 hodin oznámení, že na silničním mostu pozemní komunikace ze směru Jindřichova Hradce na Novou Včelnici, stojí muž a to právě nad železničním koridorem a patrně se chystá ukončit svůj život skokem pod jedoucí vlak.

Na místo ihned vyrazila dvoučlenná hlídka jindřichohradeckých policistů. Když policisté v 19:44 přijížděli, viděli, že muž právě přelezl zábradlí a usedá na stříšku, jenž chrání železniční troleje a zde klátí nohama ve vzduchu v místě nad koridorem. Oba policisté neváhali ani minutu a přelezli zábradlí směrem nad železniční koridor. Zde si jeden z nich lehl a sunul se blíže k poškozenému, druhý stál nahoře a zajišťoval kolegovu bezpečnost. Snažili se s poškozeným zahájit komunikaci, což se jim podařilo. Muž projevil zájem o cigaretu. Tu však policisté neměli, neboť jsou oba nekuřáci, přesto neváhali a jeden z nich zastavoval vozidla se žádostí o cigaretu pro poškozeného, zatímco druhý policista stále udržoval komunikaci. Cigaretu policista pro poškozeného získal od jedné z osádek projíždějících vozidel a tuto mu předal.

Mezitím kolem 20:00 hodiny se na místo dostavil policejní vyjednavač, jenž je proškolen na jednání s lidmi v krizových situacích. Za jeho přispění se všem třem policistům po dalších 20 minutách podařilo s mužem navázat užší slovní kontakt a přesvědčit jej, aby od svého úmyslu spáchat sebevraždu skokem pod jedoucí vlak upustil. V tu dobu již seděl muž na stříšce velmi blízko trolejového vedení a riziko tak pro něj bylo značné. I z tohoto důvodu byl zastaven průjezd vlakových souprav a vypnuto traťové vedení.

Poškozenému muži policisté pomohli, když dva z ochránců zákona jej drželi za ruce, jistili ho a pomohli mu dostat se zpátky ze stříšky nad železničním koridorem dál až zpět k vysokému zábradlí, kde ho společně všichni překonali a muže „ vytáhli“ na silniční most, zatímco třetí policista svým kolegům z mostu pomáhal. Záchranná akce tak ve 20:30 hodin šťastně skončila. Lidský život nebyl zbytečně zmařen. Poškozený muž byl převezen k dalším úkonům na služebnu obvodního oddělení Jindřichův Hradec a poté do zdravotnického zařízení. Co bylo příčinou mužova rozhodnutí ukončit vlastní život je v dalším šetření jindřichohradecké policie.

Velký dík patří zasahujícím policistům, kteří riskovali svůj život a zdraví nad elektrickou trolejí, kde je velmi vysoké napětí 25 kV!

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

7. srpna 2019

Odkazy do noveho okna Policisté jenž naplnili heslo " pomáhat ... Detailní náhled Policisté jenž naplnili heslo " pomáhat ... Detailní náhled Policisté jenž naplnili heslo " pomáhat ... Detailní náhled

vytisknout e-mailem