Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté Libereckého kraje kontrolují chování návštěvníků Krkonoš

KRAJ - Policisté kontrolovali chalupy, parkování a vjezd na území KRNAP.



Krkonoše jsou celoročně atraktivní lokalitou pro rekreaci a to ne jen pro tuzemské turisty. Ne všichni návštěvníci se však vždy řídí podmínkami, za jakých se mohou pohybovat na našich horách, především pak na území KRNAP, proto policie provádí dohled i v této lokalitě.

Policista z Obvodního oddělení Rokytnice nad Jizerou spolu s policistkou oddělení tisku a prevence v neděli 4. října 2020 prováděli kontrolu, ale i prevenci v oblasti Krkonoš a především na území KRNAP. Jako dopravní prostředek užili policisté služební čtyřkolku, se kterou se mohli bez problémů pohybovat v členitém a náročném terénu i na stezkách určených pouze pro pěší návštěvníky hor.

Díky atraktivnosti lokality pro rekreaci se v Krkonoších nachází i velké množství chat a chalup, které nejsou obývané celoročně, ale slouží pouze k rekreačním účelům. Policisté proto především kontrolovali chalupy, které právě nebyly obývané. Při kontrolách chalup se policisté zaměřili na to, zda nejsou porušeny zámky vstupních dveří, rozbitá okna nebo jiné okolnosti, které by nasvědčovaly návštěvě zloděje nebo neoprávněnému vstupu cizí osoby bez vědomí majitele. Po kontrole rekreačního objektu policisté v rámci prevence ponechali majitelům chalup u vstupních dveří „Kontrolní lístek“ s preventivním doporučením k zabezpečení chalupy.

Předmětem kontroly bylo také to, zda se na území Krkonošského národního parku nenacházejí vozidla, která k vjezdu nemají příslušná povolení. Doklad, který opravňuje řidiče k vjezdu do zón parku, vydává buď Město Rokytnice nad Jizerou anebo KRNAP. Za jakých podmínek se udělují povolení k vjezdu do vybraných, zón spadajících ke správě městu Rokytnice nad Jizerou, najdou turisté v odkazu http://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/povoleni-k-vjezdu. Vjezd bez odpovídajícího dokladu je neoprávněným vjezdem na území KRNAP a porušení zákazu vjezdu dle zák. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Policisté za tento přestupek mohou uložit na místě pokutu příkazem do výše 2 tisíc korun. Zákaz vjezdu do parku nejčastěji porušují řidiči čtyřkolek, kteří se mnohdy pohybují v tzv. klidových zónách na hřebenech Krkonoš v prostoru státní hranice s Polskem.

Policisté dále kontrolovali, zda řidiči parkují vozidla pouze na místech, na kterých je to povoleno.

Součástí hlídkové činnosti policie je i pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách, proto smíšená hlídka kontrolovala i bunkry v blízkém okolí Labské louky, zda se zde takové osoby neskrývají.

Policie Libereckého kraje upozorňuje návštěvníky Krkonoš, že se podobné kontroly provádějí v průběhu celého roku, za jakéhokoliv počasí. Dodržujte proto pravidla, která platí na území KRNAP, neboť policisté řeší každé protiprávní jednání, což by vám mohlo znepříjemnit rekreaci.

Apelujeme na majitele chalup a chat, aby si při každém odjezdu řádně zkontrolovali, zda jejich objekt je řádně zabezpečen proti neoprávněnému vstupu cizích osob.



7. 10. 2020

nprap. Martina Frýdová

preventistka KŘP Libereckého kraje



