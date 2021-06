Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté kontrolují lokalitu Krkonoš na čtyřkolce

KRAJ - Policisté provádí kontroly chalup a chování návštěvníků v Krkonoších.

Vzhledem k tomu, že aktuální počasí vybízí k pobytu v přírodě, tak tuzemští, ale i zahraniční turisté v hojné míře navštěvují lokalitu Krkonoš. Pohyb po Krkonoších a především v KRNAP je podmíněn dodržováním určitých pravidel, které ne všichni návštěvníci dodržují. V našich horách se nachází i větší množství rekreačních objektů, které jsou často na odlehlých místech a tím tak vybízí k návštěvě nezvaných hostů. Policisté proto v lokalitě Krkonoš provádí nejen dohled, ale také kontrolují chalupy, zda nejsou vykradené.



V úterý 8. června policista OOP Rokytnice nad Jizerou nprap. Jiří Vrána s policistkou oddělení tisku a prevence prováděli kontrolu, ale i prevenci v oblasti Krkonoš a především na území KRNAP. Vzhledem k členitému a náročnému terénu se policisté pohybovali na služební čtyřkolce.

V rámci prevence policisté kontrolovali chalupy, které právě nebyly obývané. Zaměřili se především na to, zda nejsou porušeny zámky vstupních dveří, rozbitá okna nebo jiné okolnosti, které by nasvědčovaly návštěvě zloděje nebo neoprávněnému vstupu cizí osoby bez vědomí majitele. Po kontrole rekreačního objektu policisté ponechali majitelům chalup u vstupních dveří „Kontrolní lístek“ s preventivním doporučením k zabezpečení chalupy. Majitelé rekreačních zařízení by si při každém odjezdu měli řádně zkontrolovat, zda je jejich objekt řádně zabezpečen proti neoprávněnému vstupu cizích osob.

Předmětem kontrol bylo primárně to, zda se na území Krkonošského národního parku nenacházejí vozidla, která k vjezdu nemají příslušná povolení. Doklad, který opravňuje řidiče k vjezdu do zón parku, vydává buď Město Rokytnice nad Jizerou anebo KRNAP. Za jakých podmínek se udělují povolení k vjezdu do vybraných, zón spadajících ke správě městu Rokytnice nad Jizerou, najdou turisté v odkazu http://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/povoleni-k-vjezdu. Vjezd bez odpovídajícího dokladu je neoprávněným vjezdem na území KRNAP a porušení zákazu vjezdu dle zák. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Policisté kontrolovali i restaurace, zda její návštěvníci splňují podmínky pro vstup do tohoto zařízení.



Součástí hlídkové služby nebyly jen kontroly, policisté také byli oslovováni zahraničními turisty s dotazy, za jakých podmínek se mohou pohybovat na území našeho státu a za jakých podmínek mohou využívat různých služeb, ať už návštěvy restaurací nebo cestování veřejnou dopravou.

Upozorňujeme návštěvníky Krkonoš, aby dodržovali pravidla, která platí na území KRNAP, neboť na jejich chování nedohlíží jen policie, ale také strážci Správy KRNAP. Základní ochranné podmínky národních parků jsou vymezeny v § 16 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.



9. 6. 2021

nprap. Martina Frýdová

preventistka KŘP Libereckého kraje

