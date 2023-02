Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policisté kontrolovali zimní výbavu

ŠUMPERSKO - Policisté kontrolovali s krajským koordinátorem BESIP na Skřítku zimní výbavu.

Dnes dopoledne se policisté ze šumperského dopravního inspektorátu společně s krajským koordinátorem BESIP zaměřili na dodržování povinností spojených s provozem vozidel v zimním období. Akce se uskutečnila na Skřítku (silnice I/11 v úseku mezi Šumperkem a Rýmařovem).

Při kontrole se zaměřili zejména na použití zimních pneumatik a dále dodržování toho, zda řidiči neřídí vozidlo, na němž jsou nečistoty, sníh či námraza, které zabraňují řidiči ve výhledu. Dále zjišťovali, zda neřídí vozidlo, na kterém je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

V této souvislosti připomínáme, že ze zákona je povinnost v období od 1. listopadu do 31. března používat zimní pneumatiky, a to v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se tak stane. Zimní pneumatika by přitom měla mít hloubku dezénu nejméně 4 mm u vozidel do hmotnosti 3,5 tuny a u vozidel, která tuto hmotnost převyšují, by měla být hloubka dezénu nejméně 6 mm. Mezi výbavu, která by v autě neměla v zimě určitě chybět, patří také věci, které sice nejsou povinné, ale během zimních měsíců mohou být velice užitečné. Určitě bychom neměli zapomenout do auta přidat škrabku na led, rozmrazovač zámků, smetáček na odmetení sněhu a využít můžeme také rukavice, lopatku a trochu písku. Hodí se i startovací kabely a baterka, protože v zimě se brzy stmívá a nikdy nevíme, kdy budeme osvětlení potřebovat, například při výměně pneumatiky.

Během akce kontrolovali policisté samozřejmě dodržování všech zákonných ustanovení souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Kontrolovaní řidiči obdrželi od policistů a krajského koordinátora BESIP drobné dárky v podobě škrabek na sklo a reflexních prvků. Dva řidiči dostali pokutu za nevyhovující technický stav vozidla a nepřipoutání se bezpečnostním pásem.

por. Mgr. Ladislav Jílek

16. února 2023

