Policisté kontrolovali zimní výbavu

ŠUMPERSKO, BRUNTÁLSKO - Zaměřili se zejména na stav pneumatik.

Policisté z šumperského a bruntálského dopravního inspektorátu se dnes dopoledne setkali na Skřítku, kde se společně zaměřili zejména na dodržování povinností řidičů spojených s provozem vozidel v zimním období. Během společné dopravně bezpečnostní akce, do které se aktivně zapojil také krajský koordinátor BESIP Ing. Miroslav Charouz, kontrolovali policisté zejména použití zimních pneumatik a dále dodržování toho, zda řidiči neřídí vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza či sníh, které zabraňují ve výhledu z místa řidiče. Dále zjišťovali, zda řidiči neusedají za volant vozidla, na kterém je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. To samé platí i pro náklad, které vozidlo převáží.

V této souvislosti řidičům připomínáme, že hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg) nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).

V České republice platí povinnost používat zimní pneumatiky v době od 1. listopadu do 31. března, a to v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. V případě, že je na začátku úseku umístěna dopravní značka „Zimní výbava“, platí tato povinnost v uvedeném období vždy, bez ohledu na stav vozovky.

Přezout se rozhodně vyplatí. Za nízkých teplot, zhruba pod sedm stupňů, zimní pneumatiky lépe přilnou k povrchu vozovky. Brzdná dráha vozidla obutého do letních pneumatik může být až o čtvrtinu delší, na letních pneumatikách je také automobil více náchylný ke smyku.





Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jasně říká, že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Nesmí řídit ani vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Za nedodržení výše uvedených povinností mohou policisté řidičům na místě uložit pokutu do 2 000 korun. Ve správním řízení pak hrozí pokuta ještě vyšší, od 1500 – 2 500 korun.

Během akce kontrolovali policisté samozřejmě dodržování všech zákonných ustanovení souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Svoji pozornost zaměřili i na pátrání po osobách, motorových vozidlech a na kontrolu přepravovaných věcí, zda tyto nepochází z trestné činnosti.

Kontrolovaní řidiči obdrželi od policistů a krajského koordinátora BESIP drobné dárky v podobě škrabek na sklo a reflexních prvků. Padlo ale také několik pokut. U tří nákladních vozidel zjistili policisté nevyhovující stav pneumatik, dva řidiči propásli pravidelnou technickou kontrolu a jeden řidič předložil ke kontrole již neplatný řidičský průkaz.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

11. února 2020

