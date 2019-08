Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté kontrolovali výrobní podnik na Liberecku

LIBERECKO – Vypátrali cizince, na nějž vydal členský stát EU Evropský zatýkací rozkaz.

Ve středu 14. srpna prováděli policisté Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje kontrolu v ubytovacím zařízení, na základě podnětu Oddělení pobytových agend, k muži, na nějž měl být vydán Evropský zatýkací rozkaz.

V ubytovacím zařízení bylo zjištěno, že muž je zde opravdu ubytován, ale pracuje v jednom z místních výrobních podniků. Po tomto zjištění a zjištění dalších upřesňujících informací šli policisté již na jisto. Za několik okamžiků od příjezdu na pracoviště policisté 36letého cizince vypátrali.

Po veškerých neodkladných úkonech eskortovali zadrženého muže do policejní cely, kde vyčkal do následujícího dne, kdy byl převezen ke Krajskému soudu do Ústí nad Labem. Soudce rozhodl, že muž podezřelý ze spáchání majetkové trestné činnosti bude vydán do členského státu Evropské unie, který Evropský zatýkací rozkaz vydal. Nyní cizinec vyčká ve vydávací vazbě do doby realizace jeho předání.

20. srpna 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

