Policisté kontrolovali řidiče

TACHOVSKO – Na území okresu se uskutečnila další dopravně bezpečnostní akce. Policisté při ní zkontrolovali 71 vozidel a odhalili 35 dopravních přestupků.

Na území tachovského okresu se minulý týden v pátek, tj. 16. července, od ranních do odpoledních hodin uskutečnila krajská dopravně bezpečnostní akce. Policisté se při ní standardně zaměřili na dodržování pravidel silničního provozu, dále například na pátrání po osobách a věcech i na problematiku nelegální migrace. Do akce bylo zapojeno celkem 13 dopravních policistů, a to nejen tachovských, ale i z dopravních inspektorátů jiných územních odborů a dalších organizačních článků krajského ředitelství. Policisté při akci zkontrolovali 71 vozidel a odhalili při tom 35 dopravních přestupků – z nich 31 vyřešili na místě uložením příkazů v úhrnné výši 15 300 korun, zbylé 4 oznámili příslušnému správnímu orgánu. Řidiči nejčastěji porušovali stanovené rychlostí limity, nebyli za jízdy řádně připoutaní bezpečnostním pásem, ve dvou případech nebyl při jízdě použit zádržný systém. V jednom případě policisté zastavili řidiče, který řídil pod vlivem alkoholu. Dopravní akce, do kterých bude zapojeno více dopravních hlídek, se budou v průběhu prázdninových měsíců opakovat.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

20. 7. 2021

