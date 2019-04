Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté kontrolovali rekreační chaty

SEMILSKO – Včera policisté kontrolovali rekreační chaty na Turnovsku. Akce proběhla v rámci celorepublikového projektu "Zabezpečte se!".



Včera policisté z Obvodního oddělení v Turnově společně se psovodem a jeho služebním psem kontrolovali rekreační objekty v oblasti Nebákov na Turnovsku. Během celého dne zkontrolovali desítky chat a chalup. Pozitivním zjištěním zcela jistě bylo to, že žádný z kontrolovaných objektů nebyl nijak narušen. U některých obydlí se také hlídky setkaly i s jejich přítomnými majiteli, se kterými pak hovořily o důležitosti vhodného zabezpečení takových rekreačních objektu a informovaly je o právě probíhajícím projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.“ Takto oslovení rekreanti od policistů navíc obdrželi drobné upomínkové předměty s logem uvedeného celorepublikového projektu, který má za cíl zvýšit povědomí lidí o nutnosti a možnostech zabezpečení domů, bytů i rekreačních objektů, a to například i prostřednictvím mobilní aplikace. Policisté navíc majitelům zkontrolovaných objektů nechávali zpravidla u vchodových dveří kontrolní lístek s informacemi o provedené kontrole. Policisté z jednotlivých obvodních oddělení budou v průběhu celého roku v rámci běžného výkonu služby i nadále na svých teritoriích rekreační objekty kontrolovat, a to nejen na Semilsku, ale i v rámci celého Libereckého kraje.





30. 4. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

