Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté kontrolovali provozovny v Aši

CHEBSKO – Zaměřili se především na alkohol u mladistvých.

Policisté z obvodního oddělení v Aši se během noci ze soboty na neděli ve dnech 18. – 19. února 2023 zaměřili na místní restaurace, bary a kasina. V jedenáct hodin večer vyrazili společně se strážníky městské policie, se zástupci sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Aš a zástupci živnostenského a stavebního úřadu na kontrolu.

Policisté kontrolovali především dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a dodržování zákazu hry na výherních automatech u osob mladších 18 let. Zaměřili se také na ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, ale také na zvýšení pocitu bezpečí občanů. Kontrola proběhla celkem v jedenácti provozovnách po celé Aši. Zkontrolováno bylo na pět desítek hostů. Ani v jednom případě nemusela být provedena dechová zkouška, neboť v žádné z těchto provozoven se nenacházeli osoby mladší 18 let. Kontrola proběhla k jejich velké spokojenosti bez zjištění jediného pochybení.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

20. 2. 2023



