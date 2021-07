Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté kontrolovali prodej alkoholu mladistvým

ZLÍNSKO: Téměř dvě promile nadýchal patnáctiletý hoch.

O víkendové noci se policisté z Valašských Klobouk a dalších oddělení společně s celníky se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání drog a s místními strážníky zaměřili na kontrolu požívání alkoholu u mladistvých účastníků noční hudební akce v Brumově – Bylnici.

Výsledek této kontroly je alarmující. Policisté při dechových zkouškách zjistili u celkem dvaceti mladistvých požití alkoholu. Přístroj ukázal hodnoty alkoholu v rozmezí od 0,17 do 1,98 promile alkoholu, přičemž nejvyšší hodnotu zjistili u nejmladšího, teprve patnáctiletého účastníka. Věkové rozmezí mladých lidí, kteří se na akci posilnili alkoholem, bylo patnáct až sedmnáct let, co se týká pohlaví, bylo skóre téměř vyrovnané – 11 mladíků oproti 9 dívkám.

Všechny podnapilé chlapce a dívky si odvezli domů rodiče. Jejich prohřešek policisté oznámí příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí. Sociální pracovnice budou následně rodinám hříšníků věnovat pozornost.

Přestupek organizátora akce policisté oznámili kompetentnímu přestupkovému úřadu. Tomu, kdo podal nebo prodal nezletilým osobám alkohol, hrozí ve správním řízení pokuta.

Speciálně vycvičený pes celníků v průběhu akce označil dva mladé muže ve věku osmnáct let, u nichž při prohlídce našli malé množství marihuany. Oba muži tvrdili, že drogu mají pro vlastní spotřebu. Za přestupek dostali od policistů několikatisícovou pokutu.

V podobných akcích budou policisté na Zlínsku nadále pokračovat.

8. července 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

