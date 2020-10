Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté kontrolovali chaty v okolí Krompachu

ČESKOLIPSKO - V tomto týdnu se vydali policisté na kontrolu rekreačních objektů v okolí Krompachu a Mařenic. Jejich majitelé měli vše převážně v pořádku.

Jedna z dalších preventivních akcí se uskutečnila v tomto týdnu na Českolipsku.

Akce byla zaměřená na kontrolu rekreačních objektů v oblasti Krompachu a Mařenic. Policisté z Pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, ve spolupráci s českolipským psovodem s jeho čtyřnohým parťákem a policistkami z oddělení tisku a prevence kontrolovali neporušenost chat a vhodné zabezpečení majetku chatařů.

Během dané akce zkontrolovali několik desítek chat a rekreačních objektů. Při kontrole nezjistili žádný narušený objekt ani pohyb závadových osob. Až na drobnosti, měli majitelé vše v naprostém pořádku.

Rekreační objekty lidé obývají v zimních měsících jen velmi zřídka. Výjimku tvoří chaty určené pro celoroční užívání.

Kontroly rekreačních objektů provádějí policisté nejen při těchto preventivních akcích, ale i v rámci běžného výkonu. Během kontrol nechávají majitelům chat za oknem či dveřmi kontrolní lístek o provedené kontrole.

V letošním roce od ledna do konce srpna řešili policisté v Libereckém kraji celkem 89 případů vloupání do rekreačních objektů. V loňském roce za stejné bodobí to bylo 135 případů, což je o 46 případů méně než v loňském roce.

Co dělat, je – li chata i přes tato opatření vykradena?

Pokud při návratu domů zjistíme, že máme i přesto vylomený zámek, vysazené dveře z pantů, pootevřené okno, či střepy z rozbitého okna apod. je nejlepším řešením ihned zavolat linku 158.

Nedoporučujeme vstupovat do takového objektu. Mohl by být uvnitř ještě pachatel. A dále bychom neměli manipulovat s předměty a uklízet dříve než přijede policie, znehodnotili bysme takto stopy.

Policisté budou i v následujícím období pokračovat v realizaci podobných akcí, neboť období, kdy lidé své chaty zazimovávají, nejvíce láká zloděje. Někteří vniknou do chaty jen proto, aby zde mohli nocovat či najít něco k jídlu, jiná skupina pachatelů jde cíleně pro věci, které by se daly nějak zpeněžit.

Proto apelujeme na majitele rekreačních objektů, aby v objektech nenechávali cenné věci. Zloděje nejvíce láká elektronika, starožitnosti, zahradní technika, nářadí či zahradní nábytek.

Důležité je také dobře rekreační objekt zabezpečit a nenechávat v jeho okolí žádné předměty např. žebříky, sekery, či jiné nářadí, které by mohly usnadnit nezvaným návštěvníkům vstup do objektu. Na druhou stranu je ale žádoucí budit dojem, že objekt je i přes zimu obýván.



2. 10. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

