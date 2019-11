Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté kontrolovali chatové osady

PRAHA VENKOV-JIH – V rámci preventivní činnosti byla na začátku minulého víkendu provedena kontrola rekreačních lokalit v okolí Hradištka.

Po skončení chatařské a chalupářské sezóny některé lokality s rekreačními objekty zůstávají osiřelé a snadno se tak mohou stát terčem zlodějů. Z uvedeného důvodu letošního 22. listopadu v dopoledních hodinách policista z oddělení tisku a prevence společně s kolegy z obvodního oddělení Hradištko provedli další preventivní akci v teritoriu územního odboru Praha venkov-JIH, spojenou s kontrolou náhodně vybraných rekreačních objektů v chatových osadách poblíž Hradištka, Třebenic, vodní nádrže Slapy, Štěchovic, Bratřínova. Během kontroly více jak pěti desítek objektů nebyly nalezeny žádné stopy, které by nasvědčovaly tomu, že by se někdo pokusil do nich vloupat, či je jiným způsobem poškodil.



Co by měli majitelé chat před zimou udělat, aby si ochránili svůj majetek?

Preventivních rad by se dala vyjmenovat celá řada, ale mezi ty nejdůležitější lze zařadit:

Aby si majitelé rekreačních objektů, pokud to je možné, cennější věci odvezli do bezpečí a nenechávali je přes zimu v chatách.

Provést občasnou a nepravidelnou kontrolu chaty nebo chalupy s případným úklidem sněhu v zimním období. Může to budit dojem neustálé kontroly.

Objekt lze zajistit především mechanickými zábrannými prostředky. Bytelné dveře opatřené dokonalým bezpečnostním zámkovým systémem, uzamykatelné okenice, vstupní dveře a okna osazená ochrannou mříží jsou dalšími překážkami, které mohou zloděje odradit.

V dnešní době se začínají využívat různé elektronické zabezpečovací systémy, vybavené pohybovými čidly, akustickými hlásiči, záznamovým zařízením, ale i GSM alarm systémy, které využívají komunikace přes GSM síť, jako mobilní telefon.



Problematikou majetkové trestné činnosti se zabývá také preventivní projekt ,,Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.“ Projekt se kromě návodů na ochranu rekreačních objektů zaměřuje také na zabezpečení domů, paneláků a garáží. Kombinuje technické a elektronické zabezpečení a jejich nejvhodnější kombinace s cílem snížit kriminalitu na úseku majetku. Součástí projektu je také mobilní aplikace ,,Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google Play i App Store. Jejím hlavním úkolem jsou ucelené rady veřejnosti, jak správně a hlavně účinně a prakticky zabezpečit svůj majetek. Aplikace byla v letošním roce rozšířena o několik informací navíc. Přináší nové návody k používání trezorů a mechatronických zabezpečovacích zařízení.



Další informace ke zmiňované problematice naleznete na stránkách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje nebo zde.



A na závěr ještě jedno doporučení: „Nebuďte neteční ke svému okolí, všímejte si pohybu cizích osob a vozidel ve vaší chatové osadě. I tato pro Vás bezvýznamná informace může policistům třeba pomoci při objasňování případů vloupání do rekreačních objektů.“







por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

26. listopadu 2019

