Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté kontrolovali chatové oblasti

PLZEŇ - Dnešního dne proběhla v okolí Plzně akce zaměřená na kontrolu chatových oblastí. Policisté, včetně psovodů, kontrolovali zabezpečení rekreačních objektů a upozorňovali na možná rizika nedostatečného zabezpečení.

V pátek 14. října 2022 proběhla na území města Plzně akce zaměřená na kontrolu rekreačních oblastí a chatových kolonií. Policejní hlídky, včetně policistů se služebními psy, kontrolovali neporušenost chat, zabezpečení objektů a přilehlé okolí, zda se v místě nepohybují podezřelé osoby. Akce se konala v teritoriu obvodního oddělení Plzeň 2. Policisté během akce zkontrolovali několik desítek chat a rekreačních objektů. Při kontrole nebyl zjištěn žádný narušený objekt ani pohyb závadových osob.

Policisté budou i v následujícím období pokračovat v realizaci podobných akcí, a to z důvodu snížení vloupání do uvedených objektů.



Preventivní rady:

- Uzamkněte všechny vstupní i stavební otvory, dveře. V případě, že je objekt opatřen mřížemi nebo okenicemi, tak tyto také řádně uzamknout

- Pokud možno nepřechovávejte v rekreačním objektu cenné věci. Co tam není, vám nikdo nemůže ukrást.

- Schovejte ze zahrady předměty, které by mohly pachateli posloužit k vloupání. Jedná se například o žebříky nebo zahradní nábytek.

- Nechlubte se před nikým majetkem, který v objektu přechováváte.

- Zabezpečte si objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky. Pozornost věnujte zejména stavebním otvorům.

- Při pobytu na chatě si pečlivě všímejte pohybu neznámých osob a vozidel. I vaše případné svědectví může přispět k dopadení pachatele.

- I v zimě je dobré rekreační objekt občas navštívit. Známky pohybu kolem objektu mohou odradit případného zloděje. A pokud už k vloupání dojde, dřívější oznámení a následné ohledání místa činu může usnadnit odhalení pachatele.

- Při podezření na nezvanou návštěvu zásadně do objektu nevstupujte, ale přivolejte neprodleně policii. Při vstupu do objektu byste mohli poškodit důležité stopy.

Jak si správně zabezpečit rekreační objekt pomůže i bezplatná mobilní aplikace "Zabezpečte se". Díky této aplikaci se mohou uživatelé dozvědět informace o tom, jakým způsobem pachatelé do rekreačních objektů vnikají. V aplikaci lze také najít seznam certifikovaných odborníků, kteří jsou schopni navrhnout zabezpečení objektu podle specifických podmínek, takzvaně na míru.

nprap. Michaela Raindlová

14. října 2022

vytisknout e-mailem