Policisté hovořili se seniory

MOSTECKO - Vyslechli si rizika dnešní doby.

Mostečtí policisté se setkali s jednou nejohroženější skupinou osob, aby spolu pohovořili o možných rizicích a nástrahách dnešní doby. Opakování je matka moudrosti a je potřeba dbát velké obezřetnosti, a to nejen na ulici, doma, ale i ve virtuálním prostředí. V mosteckém klubu seniorů se s policisty sešlo 30 posluchačů. Ti mohli z úst přednášejících vyslechnout na co si dávat pozor ve venkovním i domácím prostředí. Důraz byl kladen zejména na jednání pachatelů, kteří se snaží využít důvěřivosti starších lidí a vloudit se do jejich blízkosti. Cíl podvodníků je vždy stejný, připravit své oběti o naspořené finanční prostředky. Senioři byli seznámeni s informacemi jak se chránit před okradením, jak zabezpečit majetek a jak předcházet podvodům. Nedílnou součástí preventivní besedy bylo uvedení některých konkrétních případů jako například stále aktuální „příběh VNUK.“ Podvodníci využívají osamělosti osob a nevyžádanou telefonní komunikací se vydávají za rodinného příslušníka. Nejčastěji právě vnuka. Pachatelé se snaží fiktivním vyprávěním získat pozornost důvěřivců a tím je připravit o peníze. Mnoho seniorů stále používá mobilní telefon nebo počítač s přístupem k internetu. I zde je mnoho nástrah. Jsou to přijaté podvodné textové zprávy nebo emaily s nabídkami zisku financí. Jedním z fenoménem poslední doby je i seznamování ve virtuálním prostředí s neznámými lidmi, zpravidla s muži. Ti získají přízeň protějšku a oklamou je vymyšlenou historkou. Pachatelé se vydávají za doktory, architekty, vojáky a jiné profese zpravidla pracující na zahraničních misí. Dojemným příběhem a příslibem společného soužití pak vylákají od obětí nemalý obnos peněz. Důvěřivý člověk rázem přichází i o miliony korun a příběh končí i velkým zadlužením. Terčem ovšem nejsou jen osamělé starší ženy. Preventivní přednáška vyvolala diskuzi přítomných, kteří měli spousty dotazů. Policisté věří, že hovořením o předcházení trestné činnosti páchané právě na starších osobách je důležitá. Místností klubu seniorů se linuly kladné ohlasy a přednášku hodnotili posluchači velmi pozitivně.

3. dubna 2023

