Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté ho zadrželi krátce po činu

CHOMUTOVSKO - Dveře rozbil dlažební kostkou; Výživné neplatí už několik let.

Minulý týden po desáté hodině večerní přijali vejprtští policisté oznámení, že neznámý pachatel rozbil dlažební kostkou vstupní dveře do obchodního domu ve Vejprtech. Šetřením na místě a v okolí místa činu policisté zjistili, kdo by měl za rozbitím dveří být. Už v jedenáct večer zadrželi podezřelého 25letého muže a umístili ho do cely. Zadržený se k jednání doznal a policisté mu sdělili podezření z trestného činu poškození cizí věci. Za jeho spáchání může v případě prokázání viny soud uložit trest odnětí svobody až na jeden rok. Škoda na dveřích byla vyčíslena na cca 23 tisíc korun.

Výživné neplatí už několik let

Vyšetřovatelka kriminální policie zahájila trestní stíhání 45letého muže z Chomutovska. Obvinila ho z trestného činu zanedbání povinné výživy. Dotyčný podle zjištěných informací neplatí výživné na své dva syny ve věku 14 a 16 let déle než tři roky, přestože je mu vyživovací povinnost uložena rozsudkem soudu. Celkově tak své děti měl připravit už o cca 177 tisíc korun. Pokud jeho vinu uzná soud, může ho potrestat odnětím svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 21. září 2020

