Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté ho dopadli hodinu po činu

CHOMUTOVSKO - Ze svého lupu se dlouho neradoval; Obviněný dealer se při výslechu přiznal.

Policisté zadrželi začátkem týdne ve večerních hodinách v Klášterci nad Ohří muže, který byl podezřelý z vloupání do vozidla. Podle zjištění policistů se měl 29letý muž nejprve vloupat do osobního vozidla a odcizit z něj autokameru. Přitom však byl vyrušen 54letým mužem, na kterého měl vytáhnout předmět připomínající nůž a přitom mu vyhrožovat zabitím. Následně měl z místa utéct. Mužům zákona se podařilo již hodinu poté podezřelého vypátrat a zadržet. Dotyčný měl při zadržení u sebe autokameru z uvedeného vozidla, kterou poté policistům vydal. Provedená dechová zkouška s pozitivním výsledkem dosahujícím hodnoty téměř 1,5 promile ukázala na požití alkoholu. Vyšetřovatel muži sdělil obvinění ze spáchání trestných činů krádež, poškození cizí věci a nebezpečné vyhrožování a podal podnět ke vzetí do vazby. Při výslechu obviněný mimo jiné uvedl, že byl opilý a nic si nepamatuje. Včerejšího dne bylo rozhodnuto o umístění muže do vazební věznice. Na soud, u něhož mu v případě prokázání viny s ohledem na jeho nedávné odsouzení pro krádež hrozí až tříletý trest odnětí svobody, si tedy počká za mřížemi.

Obviněný dealer se při výslechu přiznal

V minulém týdnu vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání 30letého muže z Kadaně, který měl v uplynulých měsících na různých místech v Kadani prodávat a jinak opatřovat pervitin dalším osobám. Přijít si tak měl nejméně na 26 tisíc korun. Obviněný, který se při výslechu ke svému jednání přiznal, je vyšetřován pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Jeho trestní stíhání probíhá na svobodě. O tu ale může v případě odsouzení přijít, hrozí mu totiž až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 20. září 2019

vytisknout e-mailem