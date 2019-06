Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté hledali v Podskalí vážně zraněného seniora

SEMILSKO - Našli ho naštěstí včas a přivolali mu sanitu.

Včera krátce před polednem oznámila obyvatelka Benešova na naši tísňovou linku 158, že se z přesně nezjištěného místa v zalesněném skalnatém terénu v Podolí ozývá volání o pomoc. Operační důstojník okamžitě do této oblasti vyslal hlídku složenou z policisty obvodního oddělení policie Semily pprap. Ludvíka Šafry a jeho lomnického kolegy prap. Jana Dvořáka. Těm se díky jejich místní znalosti i služebním zkušenostem podařilo v poměrně krátké době objevit ve strmém terénu v potoce 85letého muže s poraněnou nohou.

Vážný úraz si senior způsobil při pádu do koryta potoka poté, co uklouzl na pěší stezce v příkré stráni. Chtěl si tudy původně zkrátit cestu z nákupu domů, ale přivodil si přitom velmi bolestivé poranění v oblasti stehna a nemohl se hýbat. Takto zůstal bez pomoci téměř dvě hodiny. Policisté rozrušeného seniora uklidnili a postarali se o něj do příjezdu Zdravotnické záchranné služby, která ho s podezřením na zlomeninu stehenní kosti převezla do nemocnice.

Díky tomu, že paní z Benešova věnovala jeho volání o pomoc pozornost a vytočila naši tísňovou linku, se zraněnému muži dostala lékařská péče ještě včas. Dá se možná i říci, že mu zachránila život. Paní za to patří velký respekt. Pokud i vy někdy uslyšíte volání o pomoc, nebuďte k němu lhostejní a třeba také zachráníte něčí život. A nebo naopak to můžete být zrovna vy, kdo bude pomoc potřebovat a pak oceníte, když vás někdo vyslyší a nabídne vám pomocnou ruku.

28. 6. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

28. 6. 2019



