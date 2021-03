Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté hledají svědky střetu vozidla s chodkyní v Karolince

VSETÍNSKO: Chodkyně skončila se zraněním v nemocnici.

Vsetínští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo ve středu 17. března 2021 krátce po 14 hodině v Karolince na Radničním náměstí.

Řidička osobního vozidla vyjížděla z vedlejší silnice na hlavní a následně odbočila vlevo směrem na Nový Hrozenkov. Před odbočením si najeprve najela do křižovatky, ale pak začala couvat, přičemž narazila do pětasedmdesátileté chodkyně, která v tu dobu za vozidlem přecházela vozovku. Řidička couvla jen kousek a jakmile to situace v silničním provozu dovolila, odbočila vlevo na hlavní silnici a pokračovala ve směru na Nový Hrozenkov. Chodkyně upadla po střetu na vozovku a způsobila si zranění, se kterým byla převezena do nemocnice. Podle policistů je možné, že řidička nemusela střet zaznamenat, a proto nezastavila a dál v jízdě pokračovala.

Hledáme řidičku a případné svědky dopravní nehody, kteří by nám mohli pomoci okolnosti této dopravní nehody objasnit. Případné informace volejte na linku 158.

18. března 2021, mjr. Mgr. Lenka Javorková

vytisknout e-mailem