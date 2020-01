Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté hledají svědky riskantní jízdy

ÚSTÍ NAD LABEM - Událost se stala v sobotu 25. ledna 2020.

Ústečtí policisté vyšetřují nebezpečné jednání ze strany 41letého muže, který měl v sobotu 25. ledna 2020 coby řidič osobního vozidla ohrožovat jízdou více osob.

V souvislosti s vyšetřováním případu policisté hledají další svědky nebo poškozené. Výzva se týká lidí, kteří byli v sobotu 25. ledna 2020 v době od 13:30 hodin do cca 14:00 - 14:15 hodin ohroženi nebo omezeni jízdou řidiče osobního vozidla Ford Mondeo německé registrační značky RZ KM JK 78.

Podle dosavadních výsledků vyšetřování v ulici Štefánikova v Ústí nad Labem chtěla motorizovaná hlídka policistů zkontrolovat zmiňované vozidlo Ford. Na to měl řidič zareagovat riskantní jízdou do Beethovenovy ulice a následně do protisměru jednosměrnou ulicí Slavíčkova. Hlídka vozidlo následovala ve voze v policejních barvách a se zapnutým výstražným světelným i zvukovým znamením. Řidič, aniž by dbal výzev k zastavení, vjel opět do Štefánikovy ulice, poté projížděl Masarykovou a dalšími přilehlými ulicemi (Alešova, Brožíkova, Balbínova) přes ulici Šaldovu, opětovně v protisměru do Masarykovy ulice pod objekt ústecké polikliniky. Tam se měl s vozem otočit a jet nazpět do Masarykovy ulice směr Všebořice. V ulici Herbenova měl nabourat do zaparkovaného vozu a poté pokračovat Masarykovou ulicí směrem k centru města. Poté měla následovat jízda v protisměru jednosměrnou ulicí Berní, ulicí Růžový Palouček a ulicí Londýnskou. Tam byl následně zadržen.

Muž byl policejním vyšetřovatelem obviněn ze spáchání trestného činu obecného ohrožení a kvůli předchozím uloženým zákazům řízení i ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Trestní stíhání je vazební.

Informace od svědků či poškozených přijmeme na lince 158. Děkujeme.

Pod textem je vyobrazena trasa jízdy.



por. Alena Bartošová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

31. ledna 2020

Odkazy do noveho okna 250120_jízda Ústí nad Labem Detailní náhled

