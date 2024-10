Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky několika dopravních nehod

PLZEŇ – Dopravní policisté z Městského ředitelství policie Plzeň žádají o spolupráci při objasnění několika dopravních nehod, ke kterým došlo v posledních čtyřech měsících.

K první nehodě došlo 25. června kolem třetí hodiny odpoledne v Plzni na ulici Folmavská. Podle dosud zjištěných skutečností jel řidič vozidla značky Renaul Master zařazen v pravém jízdním pruhu ve směru od ulice U Letiště k ulici Stavební a neodhadl odstup od zaparkovaného nákladního vozidla, které stálo v odstavném zálivu na ulici Folmavská. Řidič nákladního vozidla z místa nehody odjel.

Ke druhé dopravní nehodě došlo 19. července krátce po půl sedmé večer v Plzni na křižovatce ulic náměstí Míru, Klatovská, Mánesova. Podle dosud zjištěných skutečností nedal řidič vozidla značky Renault Megane při odbočování přednost v jízdě řidičce vozidla značky Toyota.

Ke třetí dopravní nehodě došlo 28. července ve čtvrt na čtyři odpoledne na silnici číslo I/19. Dosud nezjištěný řidič měl na této silnici v prostoru křižovatky s účelovou komunikací vedoucí k obci Nezbavětice předjíždět kolonu cyklistů, kteří jeli po pravé straně vozovky ve směru od obce Šťáhlavy k obci Losiná. Řidič při předjíždění přejel do protisměru a měl ohrozit protijedoucí motocykl značky Honda, jehož řidič ve snaze zabránit střetu strhl řízení a havaroval do příkopu. Při nehodě došlo ke zranění motocyklisty. Řidič nezjištěného vozidla z místa odjel.

K poslední nehodě došlo 15. září v půl deváté večer v Plzni. Podle dosud zjištěných skutečností jel řidič vozidla značky VW Passat po vozovce ulice Palackého náměstí ve směru od ulice Tovární směrem ke křižovatce s ulicí Palackého x Jízdecká zařazen v prostředním jízdním pruhu určeném pro odbočení vlevo do ulice Jízdecká. V prostoru před uvedenou křižovatkou s vozidlem zastavil a následně začal couvat zpět směrem k ulici Tovární do pravého jízdního pruhu, který je určen pro přímý směr jízdy a odbočení vpravo. Následně narazil zadní částí vozidla do přední části nezjištěného vozidla, jehož řidič z místa nehody odjel. Řidič vozidla VW poté z místa také odjel. Po dvou hodinách byl ovšem vypátrán hlídkou policie. V dostupných evidencích policisté následně zjistili, že 44letý muž má platný zákaz řízení motorových vozidel.

Žádáme všechny případné svědky, kteří by policistům mohli sdělit informace k výše uvedeným dopravním nehodám, aby se přihlásili osobně na Policii České republiky, Dopravní inspektorát Plzeň - město, U Borského parku 20 nebo telefonicky na lince 974325256 nebo zavolali na bezplatnou linku 158.

por. Michaela Raindlová

2. října 2024

