Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté hledají svědky nehody

TEPLICKO - Auto narazilo v Bílině.

Tepličtí policisté pátrají po pachateli dopravní nehody. K té došlo v pátek 25. srpna v 17:35 hodin v Bílině. Na Sídlišti za Chlumem narazil dosud neustanovený řidič do zaparkovaného vozidla Volkswagen, a aniž by splnil zákonné povinnosti, z místa odjel. Majiteli odstaveného vozu vznikla škoda poškozením na pravého boku. Pachatel by mohl být starší muž s červenými kratšími vlasy.

V souvislosti s prověřováním této nehody žádáme všechny případné svědky, kteří se v danou dobu pohybovali na uvedeném místě, nechť se policistům ozvou. Všichni by tak mohli přispět k objasnění tohoto střetu. Veškeré informace přijmeme na lince 158. Děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

4. září 2023

