Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky havárie nákladní soupravy

KLADRUBY - U havárie měl zastavit muž a poté i dvě ženy. Policistům by moly pomoci jejich svědecké výpovědi.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky havárie, která se stala 23. března letošního roku ve 20:10 hod. u obce Kladruby poblíž místního kláštera. Po silnici II. třídy číslo 203 jel 41letý řidič nákladní soupravy (tahač Man a návěs Kögel) s nákladem ve směru od obce Ostrov u Stříbra k obci Kladruby. Z dosud zjištěných informací a ohledání místa havárie vyplývá, že řidič nebyl za jízdy připoutaný bezpečnostním pásem a nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu a v nepřehledné pravotočivé zatáčce nezvládl řízení, vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil a vyvrátil dopravní zařízení a narazil do dvou vzrostlých stromů. Poté se souprava odmrštila vpravo, přejela přes komunikaci a narazila do pravého silničního příkopu a vzrostlého stromu. Při havárii se uvolnil náklad a vysypal se na vozovku. Řidič nákladní soupravy utrpěl zranění a byl z místa převezen záchrannou službou do nemocnice. Ještě před tím s ním policisté provedli dechovou zkoušku, která měla pozitivní výsledek.

Z dosavadního šetření vyplývá, že krátce po havárii se na místě nacházeli tři možní svědkové, a to starší řidič, který na místě zastavil s osobním vozidlem Škoda Octavia bílé barvy jedoucí od obce Ostrov u Stříbra, a dvě ženy, které cestovaly v dodávkovém voze s plachtou a k místu přijely od obce Kladruby. Jejich svědectví by mohlo napomoci v souvislosti s prověřováním přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V souvislosti s tím tachovští dopravní policisté žádají zejména tři výše uvedené neznámé svědky, ale i další občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené havárii, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251 a 974 337 257. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

25. 5. 2021

