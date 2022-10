Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravních nehod

DOMAŽLICKO – Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc. Hledají svědky dopravních nehod, kteří by mohli pomoci objasnit dopravní nehody a jejich řidiče, kteří bez poskytnutí zákonné součinnosti z místa ujeli.

Policisté z dopravního inspektorátu Domažlice se obracejí na veřejnost a hledají svědky níže uvedených dopravních nehod, kteří by mohli svými informacemi pomoci objasnit jejich průběh, příčiny a totožnost neznámých řidičů.

K dopravní nehodě došlo dne 20. října 2022 v 15:25 hodin na křižovatce ulic tř. 1. máje a Zahradní v obci Holýšov. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem při předjíždění osobního vozidla tovární značky Škoda Felicia narazil do jeho levé přední části a bez poskytnutí zákonné součinnosti z místa dopravní nehody ujel. Škoda na poškozeném vozidle byla vyčíslena na tisíc korun.

Další dopravní nehoda se stala v době od 19:00 hodin dne 23. října 2022 do 12:45 hodin dne 24. října 2022 v ulici Kovařovicova v obci Domažlice. Dosud neztotožněný řidič s neznámým vozidlem a nezjištěným způsobem poškodil na uvedeném místě zaparkovaný osobní automobil tovární značky Škoda Citigo a z místa ujel. Dopravní nehodou byla na poškozeném osobním vozidle způsobena škoda ve výši 15 tisíc korun.

Dne 24. října 2022 v 14:30 hodin došlo k dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 26 mezi obcemi Folmava a Babylon v prostoru za křižovatkou na obec Česká Kubice. Neznámý řidič s blíže nezjištěným nákladním vozidlem červené barvy s návěsem jedoucí ve směru od obce Babylon na obec Folmava, nejel s vozidlem vpravo co neblíže při pravém okraji pozemní komunikace, na přímém úseku přejel s vozidlem částečně do protisměru, kde následně narazil levým bočním zrcátkem do levého bočního zrcátka nákladního automobilu tovární značky DAF s návěsem. Nezjištěný řidič s neznámým nákladním vozidlem na místě dopravní nehody nezastavil a z místa nehody odjel. Škoda byla vyčíslena na částku 5 tisíc korun.

K další dopravní nehodě došlo v době od 14:00 hodin dne 15. října 2022 do 13:30 hodin dne 24. října 2022 v ulici Vodní v obci Domažlice. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem a způsobem poškodil na uvedeném místě zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Yeti a bez poskytnutí zákonné součinnosti z místa dopravní nehody odjel. Na vozidle Škoda Yeti byla způsobena škoda ve výši 5 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedeným dopravním nehodám, se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Barbora Šamterová, DiS.

25. října 2022

