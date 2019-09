Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté hledají svědky dopravních nehod

České Budějovice - Vaše svědectví může policistům pomoci objasnit průběh nehod.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají svědky několika dopravních nehod, které se staly na území našeho kraje v uplynulé době. Jedna z nehod se stala v přesně nezjištěné době někdy v době od 1. září do 12. září v ulici E. Beneše před domem č.p. 94, kde nezjištěný řidič s neznámým vozidlem poškodil posuvná vrata domu a z místa nehody ujel.

Dne 7. září v době od 14:00 do 17:00 hodiny se stala dopravní nehoda v ulici Volejbalistů před sportovní halou v Českých Budějovicích. Neznámý řiidč poškodil zde zaparkovaný automobil značky Hyundai i30 bílé barvy na pravé straně předních dveří a z místa nehody ujel.

K další nehodě došlo dne 12. září v době od 06:00 do 10:00 hodiny v ulici Vidovská na silnici č. III/15523 ve směru na obec Vidov. Nehoda se stala pravděpodobně tak, že řidič nákladního automobilu nebo autobusu nesprávně najel do pravotočivé zatáčky, vjel na travnatou plochu před železničním přejezdem P1122 a následně narazil návěsem či přívěsem do signalizačního zabezpečovacího zařízení před železničním přejezdem. Řidič, který nehodu způsobil, z místa ujel, aniž by událost nahlásil.

Pokud máte k výše uvedeným dopravním nehodám jakékoliv informace, kontaktujte, prosím, dopravní policisty na telefonním čísle 974 226 588 nebo přímo na bezplatné lince 158. Za pomoc děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

17. září 2019

vytisknout e-mailem