Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté hledají svědky dopravních nehod

České Budějovice - Pokud jste nehody viděli, volejte linku 158.

Policisté z českobudějovického dopravního inspektorátu hledají svědky několika dopravních nehod, které se staly na území okresu České Budějovice v uplynulé době.

K první nehodě došlo někdy v době od 21. listopadu 21:00 hodin do 22. listopadu 10:00 hodin v Českých Budějovicích na účelové komunikaci, která se nachází u křížení silnice I/34 a podjezdu pod železniční tratí na pravé straně u pozemku parcelní číslo 1465/2. Neznámý řidič s dosud nezjištěným vozidlem zde poškodil kovovou vjezdovou bránu a ačkoliv měl ohlašovací povinnost, z místa dopravní nehody ujel, aniž by celou věc řešil. Foto pod článkem.

Další nehoda se stala dne 22. listopadu v době okolo 16:35 hodiny na ulici Matice školské v Českých Budějovicích. Ve směru od Lidické třídy směrem k ulici M. Vydrové jela řidička v osobím vozidle značky Škoda Fabia. V prostoru Modrého mostu však došlo k náhlému zhoršení jejího zdravotního stavu, kvůli tomu přejela do protisměru, kde narazila do plexiskla a zábradlí mostu a v protisměru pak pokračovala až do ulice M. Vydrové, kde u domu č.p. 492/1 vyjela vlevo mimo silnici a čelně narazila do svislé dopravní značky "Hlavní pozemní komunikace" a "Přechod pro chodce", kterou vyvrátila.

Policisté žádají svědky těchto nehod, aby policisty kontaktovali na telefonním čísle 974 226 588 nebo přímo na lince 158.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

7. prosince 2022

