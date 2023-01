Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravních nehod

DOMAŽLICE, HOLÝŠOV – Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při hledání svědků dopravních nehod.

Policisté z dopravního inspektorátu Domažlice se obracejí na veřejnost a hledají svědky, kteří by mohli svými informacemi pomoci objasnit průběhy a příčiny níže uvedených dopravních nehod.

K první dopravní nehodě došlo dne 16. ledna 2023 v době od 18:10 hodin do 18:37 hodin v ulici Kunešova v obci Domažlice. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem a způsobem poškodil na shora uvedeném místě zaparkovaný osobní automobil tovární značky Peugeot. Neznámý řidič nezastavil, dopravní nehodu neoznámil a z místa ujel. Na vozidle Peugeot byla způsobena škoda ve výši 5 000 korun.

Dále došlo k dopravní nehodě dne 26. ledna 2023 v 06:55 hodin na silnici I. třídy č. 26 v ulici Jiráskova třída v obci Holýšov. Řidič nákladního automobilu tovární značky MAN s návěsem jel ve směru od centra obce Holýšov na obec Stod. Při projíždění kolem silničního ostrůvku, se mu podle jeho vyjádření do jízdní dráhy náhle naklonil kolemjdoucí chodec, který zavrávoral. Na to řidič nákladního automobilu zareagoval tak, že strhl řízení vlevo, najel svým předním levým kolem na obrubu silničního ostrůvku, o který prorazil levou přední pneumatiku a poškodil ocelový disk levého předního kola. Ke střetu nákladního vozidla s chodcem ani ke zranění dalších osob nedošlo. Neznámý chodec bez poskytnutí zákonné součinnosti z místa dopravní nehody odešel. Škoda, která byla dopravní nehodou způsobena, byla předběžně vyčíslena na částku 20 000 korun, a to na nákladním vozidle.

Neznámý chodec měl být muž v tmavém oblečení, který odešel směrem k obchodnímu domu, za kterým odbočil do ulice vpravo.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedeným dopravním nehodám, se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

27. ledna 2023

Odkazy do noveho okna DN - poškození vozidla Domažlice Detailní náhled DN nákladního vozidla v Holýšově Detailní náhled

vytisknout e-mailem