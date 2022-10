Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravních nehod

DOMAŽLICKO – Neznámí řidiči s nezjištěnými vozidly způsobili dopravní nehody a z místa ujeli. Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc.

Policisté z dopravního inspektorátu Domažlice se obracejí na veřejnost a hledají svědky, kteří by mohli svými informacemi pomoci objasnit průběhy a příčiny níže uvedených dopravních nehod a také totožnost neznámých řidičů.

K první dopravní nehodě došlo v době od 30. září 2022 od 14:00 hodin do 1. října 2022 do 09:20 hodin před domem č. p. 61 v ulici náměstí Míru v obci Domažlice. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem a způsobem poškodil na shora uvedeném místě zaparkovaný osobní automobil tovární značky Ford Mondeo. Na osobním vozidle Ford Mondeo byla způsobena škoda ve výši 3 tisíce korun.

Dále došlo k dopravní nehodě v době od 30. září 2022 od 22:15 hodin do 2. října 2022 do 10:00 hodin v prostoru odstavené plochy před domem č. p. 128 v obci Chodská Lhota. Dosud neztotožněný řidič s nezjištěným vozidlem a neznámým způsobem poškodil na uvedeném místě zaparkovaný osobní automobil tovární značky Peugeot 406, na kterém vznikla škoda ve výši 3 tisíce korun.

K další dopravní nehodě došlo dne 2. října 2022 v době od 12:00 hodin do 12:45 hodin v prostoru před objektem restaurace č. p. 99 v obci Horní Folmava. Neztotožněný řidič s neznámým vozidlem a nezjištěným způsobem poškodil zde zaparkovaný osobní automobil tovární značky Volkswagen Golf. Tím byla na vozidle Volkswagen Golf způsobena škoda ve výši 10 tisíc korun.

Dne 3. října 2022 v době od 09:00 hodin do 10:30 hodin došlo k další dopravní nehodě, a to před objektem č. p. 64 v ulici K terénu v obci Horšovský Týn. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem pravděpodobně při otáčení narazil do oplocení nemovitosti č. p. 64, které tím poškodil. Na oplocení vznikla škoda ve výši 20 tisíc korun.

Řidiči, kteří způsobili shora uvedené dopravní nehody, bez poskytnutí zákonné součinnosti z místa dopravních nehod ujeli.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedeným dopravním nehodám, se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

5. října 2022





