Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté hledají svědky dopravních nehod

České Budějovice - Informace volejte na linku 158.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají o spolupráci případné svědky několika dopravních nehod, které se staly v uplynulé době na Českobudějovicku.

Někdy v době od 15. do 16. listopadu jel neznámý řidič s nezjištěným vozidlem po ulici Korandova a u domu č.p. 67 poškodil zde zaparkované vozidlo značky Peugeot bílé barvy, které stálo odstavené po pravé straně ve směru jízdy od ulice Trocnovská k ulici Mikuláše z Husi.

Dne 19. listopadu se stala okolo 18:00 hodiny dopravní nehoda v obci Ševětín, na ulici Třeboňská před domem č.p. 13. Mělo zde dojít k poškození fasády tohoto domu a to dosud nezjištěným vozidlem. Neznámý řidič odjel směrem k centru obce Ševětín.

Někdy v době od 19. do 20. listopadu na parkovišti v ulici Ant. Barcala u domu č.p. 1275/22 (točna MHD Antonína Barcala) došlo k dopravní nehodě, kdy neznámý řidič poškodil zde zaparkované vozidlo značky Kia Ceed a z místa nehody ujel, aniž by celou věc řešil. Na zaparkovaném vozidle vznikla škoda ve výši 10 000 korun.

K další nehodě došlo dne 22. listopadu okolo 14:50 hodiny, kdy jel autobus MHD linky č. 15 po ulici Branišovská v Českých Budějovicích a to ve směru od Husovy třídy k ulici Větrná. Před křižovatkou s ulicí K. Fleischmanna vstolupila před přechodem pro chodce do vozovky skupinka dvou dětí. Na to zareagoval řidič osobního vozidla, který jel před zmíněným autobusem MHD. Zastavil a řidič autobusu na to zareagoval rovněž zastavením. V důsledku brždění došlo ke zranění cestující v autobuse.

Policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod, aby se s důležitými informacemi týkající se průběhu nehod nebo totožnosti dalších svědků, ozvali na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na linku 158. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

28. listopadu 2023

