Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravních nehod

DOMAŽLICE – Dosud neznámí řidiči s nezjištěnými vozidly způsobili dopravní nehody a z místa ujeli. Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc.

Policisté z dopravního inspektorátu Domažlice se obracejí na veřejnost a hledají svědky, kteří by mohli svými informacemi pomoci objasnit průběhy a příčiny níže uvedených dopravních nehod a také totožnost neznámých řidičů.

K první oznámené dopravní nehodě došlo dne 13. srpna 2022 v době od 16:00 hodin do 17:35 hodin na parkovišti v ulici Pivovarská v obci Domažlice. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem a způsobem poškodil zde zaparkovaný osobní automobil tovární značky Jeep Grand Cherokee. Na osobním vozidle Jeep Grand Cherokee vznikla dopravní nehodou škoda ve výši 8 tisíc korun.

Dále došlo k dopravní nehodě dne 13. srpna 2022 v době od 13:30 hodin do 19:00 hodin na parkovišti v ulici Rohova v obci Domažlice. Dosud neztotožněný řidič s nezjištěným vozidlem a neznámým způsobem poškodil na uvedeném místě zaparkovaný osobní automobil tovární značky Seat Altea. Na vozidle Seat Altea byla vyčíslena škoda na částku 5 tisíc korun.

K další dopravní nehodě došlo v době od 07:00 hodin dne 13. srpna 2022 do 10:00 hodin dne 14. srpna 2022 na parkovišti v ulici Hruškova v obci Domažlice. Neztotožněný řidič s neznámým vozidlem a nezjištěným způsobem poškodil zadní nárazník u vozidla tovární značky Škoda Superb, které bylo na uvedeném místě zaparkované. Při dopravní nehodě došlo k hmotné škodě na vozidle Škoda Superb ve výši 5 tisíc korun.

Dopravní nehoda se stala i dne 15. srpna 2022 v době od 19:15 hodin do 19:35 hodin na silnici č. II/185 v ulici Palackého v obci Koloveč. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem vjel částečně mimo komunikaci, kde narazil do zde zaparkovaného osobního automobilu tovární značky Audi A5. Na vozidle Audi vznikla škoda ve výši 5 tisíc korun. Řidiči, kteří způsobili shora uvedené dopravní nehody, bez poskytnutí zákonné součinnosti z místa dopravních nehod ujeli.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedeným dopravním nehodám, se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



nprap. Barbora Šmaterová DiS.

16. srpna 2022

vytisknout e-mailem