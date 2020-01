Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravní nehody

STOD - Policie České republiky hledá svědky dopravní nehody, která se stala 23. ledna 2020 deset minut po sedmé hodině ranní.

Policie České republiky hledá svědky dopravní nehody, která se stala 23. ledna 2020 deset minut po sedmé hodině ranní ve Stodě, v Domažlické ulici, silnice I. třídy č. 26 v km 31, 125 na rovném a přehledném úseku ve směru od obce Holýšov směrem na obec Chotěšov.

Na uvedeném místě dosud neznámý řidič s neznámým vozidlem jel ve směru jízdy od obce Holýšov směrem na Chotěšov, kde z nezjištěných příčin pravděpodobně přejel částečně do protisměru, kde levou částí vozidla narazil do levého zpětného zrcátka protijedoucího vozidla tovární značky Mercedes-benz. Po tomto střetu pokračoval dál v jízdě, aniž by zastavil.

Policisté proto žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakékoliv informace k této dopravní nehodě, které by napomohly k jejímu řádnému prošetření a ustanovení viníka, aby neprodleně kontaktovali Policii ČR, Územní odbor Plzeň-venkov – dopravní inspektorát, tel.: 974 326 111. Informace mohou také podat na linku tísňového volání 158.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

24. ledna 2020

vytisknout e-mailem