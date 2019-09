Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravní nehody

VEJPRNICE - Řidič manévroval ve Vejprnicích s nákladní soupravou u zastávky BUS, až narazil do přístřešku na autobusové zastávce.

Policie České republiky hledá svědky dopravní nehody, která se stala v katastru obce Vejprnice. K dopravní nehodě došlo dne 24. září 2019 v 07:02 hodin na silnici č. II. tř. č. 203 v km 5,71 - v katastru obce Vejprnice, zastávka BUS vpravo ve směru na obec Tlučná u obecního úřadu.



Na uvedeném místě dosud neznámý řidič s nezjištěným nákladním vozidlem (nákladní soupravy - tahače tovární značky Mercedes bílé barvy a návěs nezjištěné tovární značky modré barvy) jel v obci Vejprnice směrem od obce Plzeň směrem na obec Tlučná. Na zastávce BUS před obecním úřadem Vejprnic otáčel s nezjištěným nákladním vozem zpět na obec Plzeň a to takovým způsobem, že nejprve najel do prostoru zastávky BUS vpravo v jeho směru jízdy a následně přejel vozovku a zastavil na protilehlé zastávce přední částí vozidla kolmo k této. Následně začal s nákladním vozidlem couvat a poté se opět rozjel vpřed, kdy zadní částí návěsu došlo ke střetu se zde situovaným přístřeškem zastávky BUS. Po této srážce řidič z místa odjel, aniž by celou věc oznámil Policii ČR.



Policisté proto žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakékoliv informace k této dopravní nehodě, které by napomohly k jejímu řádnému prošetření a ustanovení viníka, aby neprodleně kontaktovali Policii ČR, Územní odbor Plzeň-venkov – dopravní inspektorát, tel.: 974 326 111. Informace mohou také podat na linku tísňového volání 158.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

25. září 2019

