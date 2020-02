Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravní nehody

PLASY - Policisté z Územního odboru PLzeň-venkov žádají o pomoc širokou veřejnost při objasňování dopravní nehody, ke které došlo počátkem února letošního roku.

Policie České republiky hledá svědky dopravní nehody, která se stala v katastru obce Plasy. K dopravní nehodě došlo dne 6. února 2020 v 19:38 hodin na silnici č. I/27 v km 110, 679 - v katastru obce Plasy, v pravotočivé zatáčce ve stoupání cca jeden kilometr nad obcí Plasy ve směru na obec Kaznějov.

Na uvedeném místě jel dosud neznámý řidič s nákladní soupravou složenou z tahače návěsu a návěsu od Kaznějova směrem na Plasy. V lesním úseku cca jeden kilometr nad obcí Plasy při projíždění levotočivé zatáčky přejel dosud z nezjištěnou částí návěsu do protisměrného jízdního pruhu, kde v danou chvíli jel řidič s osobním vozidlem tovární značky Ford Mondeo od Plas směrem na Kaznějov. V prostoru zatáčky a v jízdním pruhu řidiče osobního vozu došlo ke střetu nezjištěné části levého boku návěsu s přední částí levého boku vozidla Ford Mondeo. Řidič nákladní soupravy na místě dopravní nehody nezastavil a z místa ujel.



Policisté proto žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakékoliv informace k této dopravní nehodě, které by napomohly k jejímu řádnému prošetření a ustanovení viníka, aby neprodleně kontaktovali Policii ČR, Územní odbor Plzeň-venkov – dopravní inspektorát, tel.: 974 326 111. Informace mohou také podat na linku tísňového volání 158.

