Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravní nehody

MYSLINKA - Dosud nezjištěný řidič narazil do zaparkovaného vozu.

Policie České republiky hledá svědky dopravní nehody, která se stala v katastru obce Myslinka. K dopravní nehodě došlo dne 29. června 2019 ve 00:00 hodin na místní komunikaci Myslinka u domu č.p. 55.

Na uvedeném místě dosud neznámý řidič s neznámým vozidlem jel po místní komunikaci v obci Myslinka, kde u č.p. 55 při otáčení narazil pravou přední částí nezjištěného vozidla do pravé zadní části vozidla tovární značky Peugeot registrační značky 6P2 0014, které zde bylo zaparkováno. Po tomto střetu nezjištěný řidič z místa dopravní nehody odjel, aniž by zastavil a věc oznámil policii. Majitel vozu vyčíslil předběžnou škodu na 10 tisíc korun. Dle předběžného šetření policisté zjistili, že by se zřejmě mělo jednat o malé osobní vozidlo tmavě modré barvy.

Policisté proto žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakékoliv informace k této dopravní nehodě, které by napomohly k jejímu řádnému prošetření a ustanovení viníka, aby neprodleně kontaktovali Policii ČR, Územní odbor Plzeň-venkov – dopravní inspektorát, tel.: 974 326 111. Informace mohou také podat na linku tísňového volání 158.

